/669926/مدرب-ليفربول-صلاح-وماني-مهمان-للغاية-ومن-حقهم-المشاركة-في-أمم-أفريقيا

كشف المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بيب ليندرز، عن قوة ثلاثي أفريقيا في جودة الفريق، وغيابهم عن الريدز في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وقال بيب ليندرز في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "محمد صلاح وماني مهمان للغاية لأنهما يمنحانا الجودة، ويعطيان لفريق التوجيه في المباراة، والرغبة كذلك".

وأضاف: "أتمنى لهم "محمد صلاح، ماني، كيتا" كل التوفيق في كأس الأمم الإفريقية، الجميع يعرف شعور اللعب لبلادك، لديهم الحق في القتال من أجل كل بطولة يحصلون على فرصة المشاركة بها".

وواصل: "لقد تحدثت مع جميع الأولاد في غرفة تبديل الملابس، وتمنيت لهم كل التوفيق، هم يستحقون ذلك الحق "المشاركة في البطولة" حيث يُعدون ضمن أفضل اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية، إنها بطولة رائعة ويجب أن يكونوا قادرين للقتال من أجل كل لقب".

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.