طليقة مصطفى فهمي ردا على وصفها بالمادية: «معندكش شيم الرجال..وسترت عليك سنين»

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أعربت الإعلامية فاتن موسى عن غضبها من الفنان مصطفى فهمي، الذي اتهمها بأنها ماديتها وسعيها الدائم للسيطرة على ماله هو السبب الرئيسي في طلاقهما، مشيرة إلى امتناعه عن إعطائها مصروفا لها في يديها.

دوت الخليجيرصد اتهامات فاتن موسى لمصطفى فهمي بالبخل

واتهم فاتن موسى، مصطفى فهي خلال حوارها ببرنامج «كلام الناس»، بأنه بخيل، قائلة: «في الأزمات التي يعاني منها لبنان حاليا لم تعد هناك شقق بـ3 ملايين دولار من الأساس، وهو من يتحدث عن الماديات وعن السيارة والشقة وشنط الملابس، إذن فهو شخص مادي».

واستكملت: « دي أخلاق فرسان وشيم الراجل العربي.. بتعاير مراتك بالهدوم اللي جبتها لها.. انا مراتك من المفروض تكسيني وتجيب لي هدوم.. الرجل من يصرف على زوجته وده في كل الأديان وفي كل المجتمعات».

واختتمت: «طلبت منه يزود لي مصروفي قالي هو إنتي عايزة تحوشي من ورايا.. ولما اروح للدكتور هو اللي يدفع بنفسه وكان بيرفض يديني فلوس أدفع بنفسي. سنين ساترة عليه ومبتكلمش عنه غير بشكل كويس، ولا أريد أن أتحدث عنه بشكل سيء».

فاتن موسى تنفي كل ماتداله مصطفى فهمي عن طلاقهما

ونفت فاتن موسى ما قاله طليقها مصطفى فهمي حول أنهما اتفقا على الطلاق قبل أن يطلقها غيابيا، قائلة: أقواله ومحاميه متضاربة، كيف يقول إننا اتفقنا على الطلاق ثم يطلقني غيابيا لأنه يخاف من أن أثير المشاكل.

وأوضحت: مصطفى فهمي عاد وقال إننا لم نتفق على الطلاق لكنها كنت حاسة، ليه بعد العشرة دي كلها يطلقني غيابي! انا مسافرة من 18 أكتوبر لـ 25 أكتوبر بشنطة ملابس قليلة وتركت كل أغراضي وسافرت بـ 2 جينز وكام تي شيرت وفستان.

وأوضحت: «كانت أسرتي على تواصل مع مصطفى فهمي في أثناء تواجدي في لبنان، واتكلم مع والدي وتواصل مع أخي، وكنا على تواصل وبعت له بخصوص تفاصيل وترتيبات معيشية في منزلنا».