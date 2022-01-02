/669931/الأزمة-سياسية-رئيس-الحكومة-السودانية-يعلن-استقالته-من-منصبه

قام رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بالإعلان مساء اليوم، عن استقالته من منصبه.

دوت الخليج جاء ذلك خلال كلمة متلفزه له قال فيها :“نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك.. الأزمة الكبرى في البلاد هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة.. وهناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان”.

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