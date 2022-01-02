السياحة لـ مساء dmc: تغليظ عقوبة التنقيب وتهريب الآثار لـ أكثر من مرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن القوانين قبل عام 1983 كانت تسمح بخروج الآثار من مصر، حيث كانت تخرج الآثار عن طريق البعثات التى تقتسم ما يتم اكتشافه، وبعض الحكام كانوا يهادون بعض القطع الآثرية، إضافة إلى تهريب الآثار.





وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أكثر من 95% من الآثار المستردة غير مسجلة فى السجلات المصرية، حيث من السهل استرجاع القطع المسجلة. وأوضح أنه تم استرداد 114 قطعة أثرية نادرة من مصر خرجت من مصر بطريقة غير الشرعية، مؤكدا أن التابوت الذهبى اشتراه متحف المتروبوليتان فى 2016 من تاجر آثار فرنسى، وعند عرضه فى 2017 تم إبلاغ وزير الآثار بأن التابوت خرج بشكل غير رسمى، وتم استرداد التابوت. وأشارت إلى أنه تم تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريب الآثار أكثر من مرة، وآخر تعديل كان فى 2020.

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