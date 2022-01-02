هل يجوز إهداء ثواب العمل للأحياء؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه يجوز شرعا إهداء ثواب الأعمال للأحياء، ويصل ثواب ذلك إليهم إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شيئًا.

وأضافت الإفتاء: "يجوز شرعًا إهداء ثواب الأعمال للأحياء، فكل قُربة يفعلها الإنسان ويهب ثوابها كلها أو بعضها لغيره، حيًّا كان أو ميتًا، فإن ثواب ذلك يصل إليه إن شاء الله، ولا ينقص من أجر الفاعل شىء"، واستدلت على ذلك بما صح عن النبى ﷺ: "أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته".