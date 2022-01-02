ضمن سياسات تمكين الشباب.. صبحى يجتمع مع ممثلى الأزهر والكنيسة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لقاء حوارى مع ممثلى الأزهر الشريف والكنسية المصرية بديوان وزارة الشباب والرياضة اليوم وذلك لبحث تفعيل أوجه التعاون المشترك للنشء والشباب فى مختلف أنشطة ومشروعات ومبادرات وزارة الشباب والرياضة.





وفى مستهل اللقاء أعرب وزير الشباب والرياضة عن تهنئته لجميع الحضور ولشباب مصر بمناسبة الاحتفالات التى يشهدها المجتمع المصرى حالياً بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً على تقديره للجهود الى تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وكافة المؤسسات التابعة لهما فى جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بتمكين النشء والشباب والفتيات فى شتى المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية والتنموية بوجه عام، مشيراً إلى الدور الوطنى الذى يؤديه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية فى مختلف المجالات التنموية ومساهمتهم فى النهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حالياً فى شتى المجالات وهو ما ظهر جلياً بإطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن خطة الوزارة ترتكز على تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتكثيف المبادرات الخاصة بدعم قيم الولاء والانتماء وتعظيم مساهمات الشباب فى المجالات التنموية المصرية، مشيراً أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية فضلاً عن الخدمات الصحية والتنموية التى تتيحها للمجتمعات المحيطة بها فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال الأونة الأخيرة على تغيير نمط الحياة لدى مختلف المواطنين وليس الشباب فقط من خلال تكثيف برامج الممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة العامة لهم ورفع اللياقة البدنية من خلال مشروعات الدراجات والماراثونات وأنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية.

ومن جانبهم أعرب الحضور من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية عن تقديرهم البالغ للدور الذى تؤديه وزارة الشباب والرياضة فى جميع المحافظات مؤكدين على حرصهم على تكثيف مشاركة الشباب والنشء والفتيات لديهم فى مختلف أنشطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة.

ادار اللقاء الحوارى السيد السفير أحمد الفضالى الرئيس العام لهيئة الشبان المسلمين، وبحضور كل من الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وكل توابعها والنائب البابوى، الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى، الأنبا ارميا أسقف الكاتدرائية الأرثوذكسية، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور محمد أحمد عمر هاشم نائبا عن الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، النائبة مريان ملاك عضو الكنيسة المصرية ومساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، سامى ارمينا ناشد رئيس هيئة الشبان المسيحية بمصر والشرق الأوسط (الواى)، الدكتور علوى أمين أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامى بجامعة الأزهر، القمص بولص عويضة أستاذ القانون الكنسى ووكيل شريعة الأقباط، الدكتور عمرو الفضالى وزير مفوض ومدير الرياضة بأندية فروع هيئة الشبان العالمية، زين فكرى لبيب ميخائيل رئيس جمعية الشبان المسيحية بالمنيا (الواى)، الدكتور مصطفى رزق رئيس هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية ورئيس قسم بكلية طب الإسكندرية، النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وعضو جمعية الشبان المسيحية (الواى)، النائبة مروة رفعت بيومى عضو مجلس النواب وعضو هيئة الشبان العالمية بالزقازيق، المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية وعضو جمعية الشبان المسيحية (الواى)، الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب ورئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، الأستاذة هدى يسى رئيس جمعية سيدات الأعمال وعضو الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور أحمد الكحلاوى المنشد الدينى وعضو هيئة الشبان العالمية، وعدد من السادة الحضور من الكنسية المصرية والأزهر الشريف.