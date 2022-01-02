تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. صبحى يتابع تطوير مراكز الشباب ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأعضاء "لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة" والمشكلة من القيادات والمختصين بالوزارة، وذلك لمتابعة عملية تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للوقوف على الموقف التنفيذى لتطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.





أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة تعمل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى فى جميع المحافظات وفى شتى المجالات.

حيث سيتم عمل متابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التى تدخل ضمن المبادرة، وتعمل المبادرة فى مرحلتها الأولى على تطوير وانشاء ٩٨٧ مركز شباب فى المرحلة الاولى فى ٢٠ محافظة.

مؤكداً أنه سيتم إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديد، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، وتطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتى وصلت الى ٦٥٢ ملعب.

واوضح وزير الشباب والرياضة، بانه قد أصدر تعليماته للجنة بمتابعة عملية التطوير فى كل مراكز الشباب مع معرفة احتياجات المجتمع المصرى لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن المصرى، والتأكيد على توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية فى مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.

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