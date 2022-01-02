مجمع الأطراف الصناعية كلنا واحد .. فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية فى مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.





ويوضح الفيديو جراف التالى توجيهات الرئيس بشأن مجمع الأطراف الصناعية :

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعى فى مناهج الكليات العلمية الحديثة التى أنشأتها الدولة مؤخراً فى إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعى المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.

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