التقلبات الجوية تضرب الدلتا.. 4 إجراءات فى الدقهلية للتعامل مع الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، تواصل أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين لليوم الثالث والتى تجمعت بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على تنفيذ كافة الإجراءات المتخذة للتعامل الفورى مع موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرًا إلى ضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع طوال اليوم، وفى ذات السياق تتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بصفة مستمرة مع الغرف الفرعية مع المراكز والمدن والأحياء الموقف أولا بأول.





وكان "مختار" وجه لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفورى مع موجة الطقس غير المستقرة وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحى والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الأمطار. وأشار محافظ الدقهلية بضرورة الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح الأمطار أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات. كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين وضرورة الاستجابة الفورية لشكواهم.

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