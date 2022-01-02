السبكى يلتقى محافظ بورسعيد لمتابعة الموقف التنفيذى بمستشفى السلام

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الأحد، مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إضافة إلى مسئولى الجهات والهيئات والشركات الاستشارية المنفذة لمشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.





واستعرض اللقاء، الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية لمبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والمقرر عمله ضمن منظومة تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وكذلك وضع البرنامج الزمنى النهائى للانتهاء من تلك الأعمال الإنشائية والتجهيزات لبدء تشغيل المبنى بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وزيادة أعداد الخدمات الطبية المقدمة بها.

وتطرق اللقاء، إلى متابعة أعمال تطوير البنية التحتية والإنشائية الجارية حاليًا بمجمع الشفاء الطبى، والذى يتم إنشاؤه من خلال تطوير مستشفيى التضامن والمبرة ببورسعيد، ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى الـتأمين الصحى الشامل ببورسعيد وإقليم القناة، وكذلك أعمال تطوير مستشفى دار صحة المرأة (مستشفى النساء والولادة التخصصى سابقًا)، فى إطار استرتيجية الهيئة للتطوير المستمر للمنشآت الصحية التابعة لها، وتطلعاتها فى تأسيس نظام صحى قوى يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع لخدمات ورعاية صحية ذات مستوى عالى من الجودة وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر لمحافظ بورسعيد والجهاز التنفيذى للمحافظة، على متابعتهم الحثيثة والمستمرة لنجاحات وجهود مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد حتى بعد إطلاقه بالمحافظة لضمان استمرارية توفير خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية لأبناء المحافظة، مؤكدًا نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، وأن المواطن هو أصدق دليل على ذلك، والذى تخطت نسبة رضائه عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليه نسبة 91%، حيث وفرت مستشفيات هيئة الرعاية الصحية كم هائل من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين ولأول مرة داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبه، أشاد عادل الغضبان، بالطفرة الكبرى التى شهدتها محافظة بورسعيد فى أداء الخدمات والرعاية الصحية المقدمة فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، معربًا عن فخره بنجاح المنظومة وتوفيرها الخدمات والرعاية الصيحة المتكاملة لأهالى بورسعيد.

وتابع: المتابعة الميدانية عكست رضاء أبناء بورسعيد عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى توفير واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية فى استحداث العديد من الخدمات الطبية ولأول مرة داخل نطاق المحافظة مستخدمة أحدث التقنيات العلاجية ومطابقتها للمعايير العالمية.