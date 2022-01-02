/669933/اتهامات-بين-كيروش-وعامر-حسين-بسبب-مباراة-الأهلي-وبيراميدز

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن أخر استعدادات المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي اليوم بأنه كان يريد لعب مباراة الأهلي أمام بيراميدز، من أجل عدم إراحة اللاعبين فترة كبيرة دون لعبهم أي لقائات، وأنه كان يتمنى أن يستمر الدوري حتى 30 ديسمبر.

ليرد عامر حسين بأن كيروش كان حصل على اجازة ولم يبلغ أي شخص من رابطة الأندية بذلك الطلب، وأن لقاء الأهلي أمام بيراميدز كان مرهون بلعب كأس أمم أفريقيا أو تأجيلها.

مشيراً أن كيروش ليس من قراراته تحديد موعد لقائات الدوري وأنها مهمة تخص رابطة الأندية.

كيروش: أمم أفريقيا بروفة لمنتخب مصر لكأس العالم 2022

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه المنتخب المصري معه في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كل الفرق التي ننافسها في كأس الأمم، حالتها أفضل من 10 سنوات سابقة، ولكي نكون واضحين، نحن لن ذهب إلى الكاميرون من أجل التنزه أو السياحة ولكن من أجل الفوز".

الفوز الخطة الأولى لمصر

وأكمل: "سنحاول الفوز بكل مباراة حتى الوصول للمباراة النهائية، وسنلعب بالقائمة الكاملة وهذا بمثابة إعداد قبل الجولة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، ولكن منافسات أمم إفريقيا ليست سهلة، وهناك بعض المشاكل اللوجستية، مثل ملاعب التدريبات ليست مناسبة إلى حد كبير".

وتابع: "الظروف في إفريقيا مختلفة، ليست كمثيلتها في أوروبا أو آسيا، لذلك نحتاج للاعبين بعقليات مختلفة، وذلك حدث معي عندما كنت مدربا لجنوب إفريقيا، وظللت في المطار من ٥ صباحًا لـ٥ مساءً بدون أكل أو شرب أو راحة، وكان مطلوب مننا أن نلعب في اليوم التالي".

الإعلام المصري

وأردف: "سأقول شيء للجميع، أنا جاءت لي عروض لعمل حوارات إعلامية هنا في مصر، وفي الـCNN، ولكن أنا اخترت أن يكون حديثي لكل الإعلام، ولكم الحق في الحضور والسؤال، أنا أحترم كل الإعلام، سواء كيانات كبيرة أو صغيرة".

واستطرد مدرب منتخب مصر: "هناك عدة فرق تعتمد على طريقة 4-2-3-1 أو 4-4-2 وهناك فرق أخرى كبيرة تلعب بـ4-3-3 مثل ليفربول".

مصر بكأس العرب

وأضاف: "في مباريات كأس العرب كنت أتدخل لإجراء تغييرات من أجل تحقيق المكسب، أنا لا أؤمن بطريقة لعب محددة، والأهم طريقة لعب دفاعية جيدة، وطريقة لعب هجومية جيدة".

واختتم: "نضع نظام ونحاول أن يتوافق عليه اللاعبين، صلاح وتريزيجيه ومرموش قادرون أن يقوموا بأداء هجومي جيد ونستطيع بهم اللعب بشكل أفضل".