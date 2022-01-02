«عيشني في صمت زوجي..وبعت ناس تهددني».. تصريحات جريئة لفاتن موسى ببرنامج كلام الناس

/669934/عيشني-في-صمت-زوجيوبعت-ناس-تهددني-تصريحات-جريئة-لفاتن-موسى-ببرنامج-كلام-الناس

حلت الإعلامية فاتن موسى ضيفة على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية mbc مصر، لتتحدث عن أزمة طلاقها من الفنان مصطفى فهمي وحق الرد على تصريحاته المسيئة لها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات فاتن موسى خلال برنامج «كلام الناس»

وفجرت فاتن موسى تصريحات جريئة وجديدة حول الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بالبخل وحب السيطرة والإمتلاك

وجاءت تصريحات فاتن موسى على النحو الأتي

- طلقني غيابي وشوهه سمعتي وقلل من شأني وقال إني مراسلة رغم إنني إعلامية ومذيعة.

- أول وعوده لي كانت الأمان، أنا في هذه الزيجة الأولى لي كان أهم وعد لي هو الأمومة، وهذه هي سنة الحياة، اتفقنا على ذلك وأخلف وعده كما أخلف وعودا أخرى.

- سافرت إلى لبنان لحضور فرح شقيقتي وكانت علاقتنا على ما يرام وكنا في علاقة زوجية كاملة.

- كان من المفترض أن يسافر معي إلى لبنان، لكنه في نفس يوم السفر خاف وتراجع وأنا من تابعت إجراءات إلغاء سفره بنفسي.

- مصطفى كان يتهمني بالغيرة عليه! وأنا لا أنكر ذلك، ويشهد الله أنها كانت غيرة طبيعية.

- كان يقول لي أنتي كلك ملكي.. ويقولي ما تروحيش ومتشتغليش ومتضحكيش.

- هو من يتحدث عن الماديات وعن السيارة والشقة وشنط الملابس، إذن فهو شخص مادي.

- بتعاير مراتك بالهدوم اللي جبتها لها.. انا مراتك من المفروض تكسيني وتجيب لي هدوم.. الرجل من يصرف على زوجته وده في كل الأديان وفي كل المجتمعات.

- طلبت منه يزود لي مصروفي قالي هو إنتي عايزة تحوشي من ورايا.

- سنين ساترة عليه ومبتكلمش عنه غير بشكل كويس، ولا أريد أن أتحدث عنه بشكل سيء.

- أقواله ومحاميه متضاربة، كيف يقول إننا اتفقنا على الطلاق ثم يطلقني غيابيا لأنه يخاف من أن أثير المشاكل.

- انا مسافرة من 18 أكتوبر لـ 25 أكتوبر بشنطة ملابس قليلة وتركت كل أغراضي وسافرت بـ 2 جينز وكام تي شيرت وفستان.

- إزاي أرقص في فرح شقيقتي وأنا عارفة أني هطلق.. هو أنا باردة!.

- حديث مصطفى فهمي عن أن أسباب طلاقنا لا تتحكي ولا تتقال، تعد تلميحا للتشكيك في سلوكي.

- وعدني باشتراك في نادي معين وأهداني في الفلانتين هدية شقة باسمه.. ولم يكن يريد الإنجاب مني وعيشني في صمت زوجي.. وبعد الطلاق جعل ناس تهددني وقالوا لي ماتمشي تروحي بلدك.