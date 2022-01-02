/669935/هاني-الناظر-وصول-نسبة-التطعيم-ضد-كورونا--لـ-55-مليون-يؤكد-وعي-المواطن

قال د.هاني الناظر، رئيس رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن في الوقت الحالي مصر تتجه الي إنتهاء الموجوة الرابعة، بدليل أن أرقام الاحصائيات التي تعلنها وزارة الصحة في إنخفتاض دائم حتي وقد تكون الحالات أكثر وانما هو مؤشر بأن الحالات تقل.

وأوضح الناظر خلال برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد، أن تمحور الفيروس التي تتم هي بداية ضعف فيروس كورونا وتأثيره أقل من منها، إلا أنه لم ينتهي لكن يصبح كمثله من الفيروسات العادية.

وأشار الناظر، إلي أن هناك وعي لدي المواطن من في سعيه لحصوله علي التطعيم بدليل أن نسبة التطعيم وصلت الي 55 مليون، لكن المشكلة في الإجراءات الإحترازية التي يجب علي المواطن مراعاتها للحفاظ علي صحتهم وتقليل عدد الإصابات، متابعا أن العمال المناخي له تأثير كبير بالنسبة للدول الأوروبة وذها من حسن حظ مجتمعاتنا.

وكان قد سبق أن وزير التموين تحدث في مداخلة هاتفية مع برنامج علي مسئوليتي حول الزيادة السكانية وأوضح مصيلحي، عن أن نسبة الزيادة السكانية تزيد في مصر 2.5 مليون سنويا، بمعدل دولة أخري، لافتا الي أن الظاهرة يرتفع معها الفقر والفساد والي أخره، مشير الي أن السياسة المتبعة بقيادة الرئيس السيسي هي مواجهة أي مشكلة والعمل علي حلها، وعلي المواطن عليه تحمل مسئولية قرارته، متابعا أن الإمكانيات المتاحة في مصر لا تستطيع تحمل الزيادة السكانية السنوية الهائلة مستدلا بقول الله تعالي"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".