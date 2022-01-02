/669938/وفاة-ابنة-الدكتور-رجائي-عطية-نقيب-محاميين-مصر

توفيت منذ قليل الدكتورة هالة رجائي عطية، ابنتة المستشار رجائي عطيب، نقيب محامين مصر، رئيس إتحاد المحامين العرب.

هذا وتدوال عدد كبير من المحاميين والمستشارين القانونيين الخبر، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، سائلين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته، وان يلهم ذويها الصبر والسلوان

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