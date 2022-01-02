ألبوم جديد ومسلسل رمضاني..سيمون تعود بنشاط فني قوي

/669939/ألبوم-جديد-ومسلسل-رمضانيسيمون-تعود-بنشاط-فني-قوي

كشفت الفنانة سيمون عن النشاط الفني الذي تعيشه خلال الفترة الحالية، مؤكدا على عودتها للغناء من خلال طرح ألبوم جديد، من المقرر أن يحمل عدد من الأغنيات.

دوت الخليجيرصد اذدهار الفنانة سيمون خلال الفترة المقبلة

وقالت سيمون في لقاء إذاعي مع برنامج تليفون وميكروفون و400 مليون، إنها لن تكتف بالألبوم بل ستقدم مجموعة حفلات داخل وخارج مصر، مشيرا إلى مشاركتها في عمل درامي من المقرر عرضه في رمضان 2022.

سيمون تعود للغناء من جديد

وكانت سيمون كشفت منذ فترة، استعدادها للعودة إلى الغناء من جديد، من خلال نشرها صورة من داخل أحد الاستوديوهات عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها: «أغنية جديدة يا رب تعجبكم، ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من محبي المطربة».

معلومات حول الفنانة سيمون

تعد سيمون واحدة من أبرز مطربي التسعينات، حققت شهرة كبيرة من خلال أغنيتها مش نظرة وابتسامة والتي تعد واحدة من أهم أغاني التسعينيات، وغيرها من الأغاني المميزة في مشوارها الحافل، إضافة إلى رصيدها في الأعمال الفنية، إذ شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، منها تعاونها مع محمد صبحى في مجموعة من الأعمال المميزة منها مسرحية كارمن عام 1999، وتوالت بعد ذلك نجاحاتهما بمسرحيات سكة السلامة ولعبة الست.

قدمت مع محمد صبحي أيضًا مسلسل فارس بلا جواد، ومن أعمالها الأخرى، مسلسل حلم الجنوبي، وعائلة شمس، وفيلم آيس كريم في جليم، وبين صيف وشتا، وغيرها وكانت آخر أعمالها مسلسل قيد عائلي الذي عرض عام 2018، مع نخبة من النجوم من بينهم بوسي، صلاح عبدالله، الفنان الراحل عزت العلايلي، ميرفت أمين.