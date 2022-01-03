لمدة عام .. تعيين الدكتور محمد حسنين رئيسًا جديدًا للطب العلاجى

جدة - نرمين السيد - ونص القرار الذى حمل رقم 6 لعام 2022، على تكليف الدكتور محمد حسنين إبراهيم، طبيب بشرى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى. ويأتى تكليف حسنين خلفا للدكتور أحمد البرعى، وسبق أن شغل منصب رئيس قطاع الدعم الفنى.

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