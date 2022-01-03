منتخب الكاميرون مندهش من تصريحات كيروش

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث تحدثوا عن تصريحات كيروش بأن منتخب مصر ليس من ضمن اهتمامته الفوز بكأس الأمم، وتحدثوا أن مصر دائماً تكون مرشحة للفوز بالبطولة والمنافس الأقوى عبر التاريخ، في إندهاش تام من تلك التصريحات.

وكان صرح كيروش بأن من ضمن اهتماته الأولى ليس الفوز بكأس الأمم، ولكن الهدف الأول هو التاهل لكاس العالم وهذا ما أتفق عليه قبل توليه المسئولية.

كيروش: أمم أفريقيا بروفة لمنتخب مصر لكأس العالم 2022

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه المنتخب المصري معه في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كل الفرق التي ننافسها في كأس الأمم، حالتها أفضل من 10 سنوات سابقة، ولكي نكون واضحين، نحن لن ذهب إلى الكاميرون من أجل التنزه أو السياحة ولكن من أجل الفوز".

الفوز الخطة الأولى لمصر

وأكمل: "سنحاول الفوز بكل مباراة حتى الوصول للمباراة النهائية، وسنلعب بالقائمة الكاملة وهذا بمثابة إعداد قبل الجولة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، ولكن منافسات أمم إفريقيا ليست سهلة، وهناك بعض المشاكل اللوجستية، مثل ملاعب التدريبات ليست مناسبة إلى حد كبير".

وتابع: "الظروف في إفريقيا مختلفة، ليست كمثيلتها في أوروبا أو آسيا، لذلك نحتاج للاعبين بعقليات مختلفة، وذلك حدث معي عندما كنت مدربا لجنوب إفريقيا، وظللت في المطار من ٥ صباحًا لـ٥ مساءً بدون أكل أو شرب أو راحة، وكان مطلوب مننا أن نلعب في اليوم التالي".

الإعلام المصري

وأردف: "سأقول شيء للجميع، أنا جاءت لي عروض لعمل حوارات إعلامية هنا في مصر، وفي الـCNN، ولكن أنا اخترت أن يكون حديثي لكل الإعلام، ولكم الحق في الحضور والسؤال، أنا أحترم كل الإعلام، سواء كيانات كبيرة أو صغيرة".

واستطرد مدرب منتخب مصر: "هناك عدة فرق تعتمد على طريقة 4-2-3-1 أو 4-4-2 وهناك فرق أخرى كبيرة تلعب بـ4-3-3 مثل ليفربول".