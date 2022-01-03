بعد نجاح «الكاهن»..رئيس الشركة المنتجة للفيلم: «الأعمال المصرية السعودية هدفنا الفترة القادمة»

/669944/بعد-نجاح-الكاهنرئيس-الشركة-المنتجة-للفيلم-الأعمال-المصرية-السعودية-هدفنا-الفترة-القادمة

أعرب رئيس شركة أد ديمنشن، الشركة المنتجة لفيلم الكاهن، وإحدي شركات بنش مارك بالسعودية، عن سعادته بنجاح العمل وتعاونه مع المخرج المصري عثمان أبو لبن، مشيرا إلى أنه يستعد الفترة القادمة لانتاج مزيد من الأفلام المصرية السعودية.

دوت الخليج

وقال رئيس الشركة المنتجة لفيلم «الكاهن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب : «عندنا شغف منذ الصغر إننا نشتغل على أفلام مصرية وكان لية تجربة مع عثمان أبو لبن قبل كدة وقررنا تأسيس شراكة سعودية مصرية وكانت بدايتها الكاهن».

وأضاف: «في توجه فني كبير شجع رجال الأعمال على الخوض في مجال الإنتاج بالسعودية»

واختتم معلنا عن خطة شركته المقبلة: «بنفكر نعمل أفلام مصرية سعودية الفترة القادمة، وهنختار ديما القصة اللي هتفيد المجتمع وليس أفلام إدارية».

إيرادات فيلم الكاهن بعد يومين من طرحه

وحقق فيلم «الكاهن» في مساء يوم الجمعة، إيرادات قربت من 615 ألف جنيه، بينما جني فيلم "مربع برمودا" 313 الف جنيه، ليأتي في المركز الثاني من إيرادات شباك التذاكر، وبالتالي سحق فيلم «الكاهن» جميع الأفلام السينمائية الموجودة في دور العرض الآن وهما: «برة المنهج، أبو صدام، مربع برمودة، ريتسا»، باكتساح.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

إياد نصار في فيلم الكاهن

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.