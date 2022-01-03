الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مؤثرة صباح اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والدلتا وشمال الصعيد ووسط سيناء.
وشددت على أهمية توخى الحذر أثناء القيادة فى الساعات المتأخرة من الليل، بسبب الانخفاض الكبير فى الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشبورة المائية.
الشبورة المائية
قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ هيئة الأرصاد، إن البلاد ستشهد خلال الساعات المقبلة استقرارا فى أحوال الطقس، حيث ستقل فرص سقوط الأمطار.
وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن فرص سقوط الأمطار غدا على الوجه البحرى والقاهرة ستكون خفيفة وعلى فترات متقطعة ولن تكون مؤثرة.
وحذر من الشبورة المائية على الطرق من الفجر وحتى الصباح، وستنخفض الرؤية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.
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