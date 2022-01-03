الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
حالة الطقس اليوم
وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب من 5 : 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار
وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 : 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأضافوا: "بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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