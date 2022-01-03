عثمان أبو لبن عن فيلم الكاهن: «بيعرفك مين بيملك معلوماتك كلها..وازاي يقدر يتحكم فيك»

/669945/عثمان-أبو-لبن-عن-فيلم-الكاهن-بيعرفك-مين-بيملك-معلوماتك-كلهاوازاي-يقدر-يتحكم-فيك

كشف المخرج عثمان أبو لبن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الهدف الأساسي من قصة فيلم «الكاهن» الذي يخوض بطولته الفنان إياد نصار بجانب درة، والسبب في اختياره لهذا العمل.

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وقال عثمان أبو لبن: بهتم بالأفلام اللي فيها مغامرة واتحمست للفيلم جدا، والفيلم أول إنتاج لينا مع شركة أد ديمنشن».

وأضاف: «شركة الإنتاج قدرت تنجح الفكرة بشكل كبير، وكل كل الممثلين كانوا محترفين».

قصة فيلم الكاهن برؤية عثمان أبو لبن

أما عن قصة العمل وهدفه فقال: «مفتاح الفيلم إن مفيش جهاز تليفون في العالم أمن، فهو بيعرفك مين اللي بيملك المعلومات دي وبيخزنها ويوجها فين، وبيعرفك ازاي الشخص اللي بيملك المعلومات يقدر يتحكم فيك».

تفاصيل فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.