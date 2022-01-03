عامر حسين يهاجم كيروش قبل أمم أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عامر حسين ببرنامج "ملعب أون "على قناة " أون تايم سبورت2": "جدول الدورى منتظم حتى مباراة السوبر الأفريقي للأهلى أمام الرجاء، فمن بعدها تم تأجيل مباراة الفريق مع فيوتشر".

وأكمل: "تحدثنا بأن في حال تأجيل أمم أفريقيا، لذلك تم وضع مباراة الأهلى وبيراميدز يوم 30 ديسمبر، وكنا نتمنى جميعا خوض مباريات حتى يوم 30 ديسمبر".

وزاد: "كيروش لم يبلغنا بأى شيء وبناء عليه إحنا التزمنا بالأجندة الدولية وأجلنا كل المباريات بعد 26 ديسمبر لإتاحة الفرصة له من أجل مصلحة المنتخب، وهو كان حصل على اجازة ولم يبلغ أي شخص من رابطة الأندية بذلك الطلب، وأن لقاء الأهلي أمام بيراميدز كان مرهون بلعب كأس أمم أفريقيا أو تأجيلها".

كيروش: أمم أفريقيا بروفة لمنتخب مصر لكأس العالم 2022

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه المنتخب المصري معه في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كل الفرق التي ننافسها في كأس الأمم، حالتها أفضل من 10 سنوات سابقة، ولكي نكون واضحين، نحن لن ذهب إلى الكاميرون من أجل التنزه أو السياحة ولكن من أجل الفوز".

الفوز الخطة الأولى لمصر

وأكمل: "سنحاول الفوز بكل مباراة حتى الوصول للمباراة النهائية، وسنلعب بالقائمة الكاملة وهذا بمثابة إعداد قبل الجولة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، ولكن منافسات أمم إفريقيا ليست سهلة، وهناك بعض المشاكل اللوجستية، مثل ملاعب التدريبات ليست مناسبة إلى حد كبير".

وتابع: "الظروف في إفريقيا مختلفة، ليست كمثيلتها في أوروبا أو آسيا، لذلك نحتاج للاعبين بعقليات مختلفة، وذلك حدث معي عندما كنت مدربا لجنوب إفريقيا، وظللت في المطار من ٥ صباحًا لـ٥ مساءً بدون أكل أو شرب أو راحة، وكان مطلوب مننا أن نلعب في اليوم التالي".

الإعلام المصري

وأردف: "سأقول شيء للجميع، أنا جاءت لي عروض لعمل حوارات إعلامية هنا في مصر، وفي الـCNN، ولكن أنا اخترت أن يكون حديثي لكل الإعلام، ولكم الحق في الحضور والسؤال، أنا أحترم كل الإعلام، سواء كيانات كبيرة أو صغيرة".

واستطرد مدرب منتخب مصر: "هناك عدة فرق تعتمد على طريقة 4-2-3-1 أو 4-4-2 وهناك فرق أخرى كبيرة تلعب بـ4-3-3 مثل ليفربول".