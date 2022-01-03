المرور تعلن إغلاق طريق جديد بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

الشبورة وإغلاق الطرق

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، إغلاق طريق "الغردقة - رأس غارب"، وطريق "رأس غارب - الشيخ فضل- المنيا"، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

كان اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، قرر تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا.

جاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية، حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وشهدت مدينة الغردقة، فى محافظة البحر الأحمر، تساقط أمطار غزيرة وكرات من الثلج، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى حالة من الارتباك بين المواطنين، الذين سارعوا بالهرب من الشوارع والميادين، التى أصبحت خالية من المارة بسبب شدة الأمطار.