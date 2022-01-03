موجة الطقس السيئ.. سقوط أمطار على هذه المحافظة

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة شمال سيناء، منذ قليل، لـ موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة مما أثر على جميع مظاهر الحياة.





وصاحب سقوط الأمطار هبوب رياح باردة وانخفاص في درجات الحرارة، كما انتشرت الغيوم والسحب في سيناء، وسط توقعات بزيادة معدلات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

الطقس السيئ فى شمال سيناء

استمرت موجة الطقس السيئ فى محافظة شمال سيناء اليوم السبت، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة أمطارا متوسطة مصحوبة بموجة من البرودة وانخفاض فى درجات الحرارة مما أثر على كافة مظاهر الحياة فى المحافظة.

وتسببت الأمطار فى تجمع كميات من المياه فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة ومخارج ومداخل الكبارى بمدينة العريش وباقى مدن المحافظة، وفضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج، فيما شهدت الطرق الرئيسية حذرا من السائقين وقائدى السيارات تجنبا لوقوع حوادث.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، معلنا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية.