طقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأهم الظواهر الجوية

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس ليلا، سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
الشبورة المائية
وأكدت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب "من 5 : 8 صباحا" تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أماكن سقوط أمطار
وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث "30 : 40% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث "20% تقريبا" على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة
العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 18 13
السلوم 18 11
سيوة 18 11
بورسعيد 19 12
دمياط 18 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 11
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 17 12
نخل 16 10
نويبع 20 14
طابا 18 10
كاترين 15 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 15
مرسى علم 21 14
الفيوم 18 09
بنى سويف 18 08
المنيا 19 08
أسيوط 18 08
سوهاج 19 09
قنا 19 09
الأقصر 19 10
أسوان 22 11
إدفو 21 11
أبوسمبل 19 10
الوادى الجديد 19 07
شلاتين 24 15
أبو رماد 23 15
حلايب 22 15
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