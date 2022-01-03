/669915/الأرصاد-طقس-بارد-وأمطار-خفيفة-على-السواحل-الشمالية

حالة الطقس اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات خاصة فى ظل الانخفاض الجارى فى حالة الجو.

دوت الخليج

وتشهد البلاد خلال الأيام الماضية، انخفاض نسبي فى درجات الحرارة فى المحافظات وسقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري، وسقوط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية.

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس غدًا الاثنين، ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى المحافظات

ونشير فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة .