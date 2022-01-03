مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين، مواجهات هامة في متختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخو فريق مانشستر يونايتد مباراته ضد وولفرهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تما الساع ة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات كأس فرنسا

تقام مباراة فان ضد فريق باريس سان جيرمان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة فياريال ضد فريق ليفانتي في تمام الساعة 8 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect.

تقام مباراة أوساسونا ضد فريق أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3.

تقام مباراة قادش ضد فريق إشبيلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة الربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

انتهت مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي 2/2، على ملعب "سامفورد بريدج"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.