/669950/موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-وولفرهامبتون-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم الإثنين أمام فريق وولفرهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقدم مانشستر يونايتد لقاء قوي وأستطاعوا أن يهددوا مرمى بيرنلي، حتى أفتتح سكوت ماكتومناي في الدقيقة 8، ثم أحرز بن ميي هدف في مرماه، وأختتم الأهداف كريستاينو رونالدو في الدقيقة 35، وأحرز هدف بيرنلي الوحيد أرون لينون بالدقيقة 38.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، ماجواير، لوك شاو.

الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، جرينوود، سانشو.

الهجوم: رونالدو، كافاني.

تشكيل بيرنلي

في حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: ماثيو لوتون، جيمس تاركوفسكي، بن ميي، تشارلي تايلور.

خط الوسط: يوهان بيرج، آشلي ويستوود، جاك كورك، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: كريس وود، آرون لينون.