أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 3 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة.. يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل. طرابلس.. يعقد مجلس النواب الليبى جلسة رسمية، بمدينة طبرق؛ للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية وما يستجد من أعمال. أبو ظبي.. تبدأ الإمارات العربية المتحدة تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير المطعمين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية فى الدولة. باريس.. تبدأ الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم، الملقحين بالكامل، فى خطوة ترمى للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد. القاهرة.. يعرض الفيلم الروائى القصير (لما كان البحر أزرق) للمخرج عمرو السيوفي، بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن قائمة الأفلام التى حصدت جوائز الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير.

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