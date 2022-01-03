حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4-1-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 4-1-2022

مهيناً: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك الا الاثار السلبية، فكن حذراً.

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم معلومات جيّدة تأتي عن طريق الوحي أو من خلال أحد النافذين، وكذلك يجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر.

عاطفياً: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصاً أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة.

صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك. .

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: لا تجرب القدر ولا تذهب الى مجالات خطرة. قد تنزعج لبعض الخلافات بالرأي، ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.

عاطفياً: استمع الى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.

صحياً: تجنب قدر الإمكان السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: نجاح مشروع لك يسلط عليك الضوء ويجعلك قبلة أنظار كبريات الشركات والعقود المغرية بغية الفوز بك، هنيئاً لك .

عاطفياً: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.

صحياً: انطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك. تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، لكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب سيكون يوماً لا بأس به.

عاطفياً: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضاً. تذهب لاكتشاف ما هو مجهول.

صحياً: لا بأس من النهوض صباحاً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل .

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: انتقل عطارد (مركور) إلى برج الحمل لكي يعزز اتصالاتك ويوسع الأفق على الرغم من بعض التردد الذي قد تعيشه بين وقت وآخر .

عاطفياً: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء.

صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزناً لبعض التحذيرات، تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.

عاطفياً: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيداً من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.

صحياً: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.

عاطفياً: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغة.

صحياً: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيداً عن كل ما يعكر صفو حياتك .

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء4-1-2022

مهنياً: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية. تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو.

عاطفياً: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه. بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة.

صحياً: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء. جرب لترى بأم العين.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: ينتقل كوكب مركور إلى برح الحمل فيسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة .

عاطفياً: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائماً يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه.

صحياً: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصاً إذا كان بعضها غنياً بالدهنيات .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4-1-2022

مهنياً: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما.

صحياً: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليماً، عليك الاختيار فقط.