/669947/بحثوا-ولم-يجدوهم-العثور-على-طفلين-لقوا-مصرعهم-غرقا-في-ترع-سوهاج

لقى طفلين لم يتجاوز عمر أي منهم اصابع اليد الواحدة مصرعهما غرقا، في ترع محافظة سوهاج اثناء اللهو بجوارها، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما الى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة الاولى عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وير الداخلية - مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد غرق طفلة بناحية مركز طهطا وتم انتشال الجثة بمعرفة الاهالي ونقلها الي مستشفى طهطا العام.

أنتقل على الفور الرائد موسى القاضي، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والرائد محمد دياب، والفريق المعاون لهم وتبين غرق الطفلة إيمان م ع ع - 5 أعوام - وتقيم بذات الناحية و تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي و نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

أفاد والدها المدعو محمد ع ع ح - 37 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

مصرع طفل غرقا سقط في ترعة بمركز البلينا جنوب سوهاج

وفي ذات السياق تبلغ للواء محمد شرباش - مساعد وير الداخلية - مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج، يفيد بلاغ بغرق طفل في ترعه بناحية مركز البلينا جنوب سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل بكر م ص - 4 أعوام - ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء غرق.

وأفادت والدته المدعوة أنعام ح ت - 25 عام - ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.