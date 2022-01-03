بعد غياب 3 أيام ..العثور على مُسن جثة في ترعة المُرة بسوهاج

/669948/بعد-غياب-3-أيام-العثور-على-مسن-جثة-في-ترعة-المرة-بسوهاج

عثر الاهالي بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج على جثة لرجل مُسن، بكامل ملابسها طافية في ترعة المٌرة بدائرة قسم جرجا جنوب سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة الاولى عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وير الداخلية - مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد العثور علي جثة طافية بترعة المُرة دائرة قسم جرجا.

أنتقل على الفور رئيس مباحث القسم، والفريق المعاون له وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتبين أنها للمدعو محمد ع م ق - 70 عام - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا ويرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأٌخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأفادا كل من نجلته سهير م ع م ق- 25 عام - ربة منزل، و نجل عمه رفعت ع م ق- 57 عام - مقاول - ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأضافا بأنه يعاني من ضعف البصر ومرض الزهايمر وخرج منذ ثلاثة أيام لزيارة نجلته الثانية

ولم يعد للمنزل ولم يحرر محضر بغيابه، وحال سيره علي حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

مصرع طفلين غرقا في ترع سوهاج

لقى طفلين لم يتجاوز عمر أي منهم اصابع اليد الواحدة مصرعهما غرقا، في ترع محافظة سوهاج اثناء اللهو بجوارها، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما الى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة الاولى عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وير الداخلية - مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد غرق طفلة بناحية مركز طهطا وتم انتشال الجثة بمعرفة الاهالي ونقلها الي مستشفى طهطا العام.

وفي ذات السياق تبلغ للواء محمد شرباش بغرق طفل في ترعه بناحية مركز البلينا جنوب سوهاج، وتبين وصول الطفل بكر م ص - 4 أعوام - ويقيم دائرة مركز البلينا إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء غرق.

وأفادت والدته المدعوة أنعام ح ت - 25 عام - ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق