بدون ميسي .. باريس سان جيرمان ضد وفان فى كأس فرنسا

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يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم الإثنين، أمام نظيرة وفان، والتي من المقرر أن تفام في تمام الساعة العاشرة الربع مساءً,

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ملعب المباراة

وتقام مباراة علي ملعب بارك دي برانس، المباراة المنتظرة بين الفريقين في منافسات دور الـ 32 من كأس فرنسا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

أهداف باريس سان جيرمان في المباراة:

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.

عاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الثاني في المباراة لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية رائعة من ميسي إلى دي ماريا يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وسجل البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ميسي من الطرف الأيسر إلى ماركينيوس سددها برأسه داخل الشباك.