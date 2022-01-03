غلق طريق «شبرا – بنها» الحر أمام حركة السيارات بسبب الشبورة الكثيفة

جدة - نرمين السيد - وتم إغلاق طريق شبرا بنها الحر من الاتجاهين أمام الحركة المرورية، بسبب الشبورة الكثيفة التى تحجب الرؤية على الطريق. وناشدت إدارة مرور القليوبية المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، مطالبة المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

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