القوى العاملة: فتح باب قبول طلبات التدريب المهنى مجانا ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد فتح باب قبول الطلبات للتقديم للدورات التدريبية بالمجان من اليوم، الإثنين، فى مركز التدريب المهنى التابع للوزارة فى المحافظة، والوحدة المتنقلة بحى الضواحى، على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة الدش والمحمول، والسباكة، والكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الدورات بجميع الورش فى أول فبراير المقبل.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن هذا التدريب يأتى فى إطار دور الوزارة بالاهتمام بتأهيل الشباب مهنيا لدخول سوق العمل من خلال الفرص المتوفرة أو فتح مشروعات صغيرة، مؤكدا أن وحدات التدريب المتنقلة التى أطلقتها الوزارة تصل إلى الشباب فى قرى ونجوع مصر، وأنها حققت نجاحا ملحوظا فى ملف التدريب بالوزارة.

ووجه الوزير الشباب إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى والحصول على الخبرات اللازمة لسوق العمل، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة فى النهوض بالاقتصاد القومى.

وأشار السيد السنجابى، مدير المديرية، إلى أنه يتم تقديم الأوراق بإدارة التدريب بالدور الثانى بمبنى المديرية بجوار مساكن بنك الإسكان، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، موضحا أن الأوراق المطلوبة هى: صورة بطاقة الرقم القومى، صورة المؤهل الدراسى، صورة شهادة الميلاد، وصورتين شخصية.

وقال مدير المديرية: إن المتدرب يتلقى فى نهاية الدورة التدريبية شهادة معتمدة باتمام الدورة، وتقوم المديرية بالتأمين الصحى على المتدربين أثناء الدورة التدريبية، كما توفر كل العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان فضلا عن توفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه يتم إلحاق المتدربين بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص حسب رغبة المتدرب أو مساعدته فى الحصول على دورة ريادة الأعمال لإقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر، وتوجيههم إلى مصادر التمويل المختلفة.