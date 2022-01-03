القوى العاملة: تعيين 27 شابا واستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 27 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 613 شابا.





وقال سعفان، إن المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 12 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه. وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 292 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 155 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تمت إعادة التفتيش على 155 منشأة انتهت بتحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية.

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