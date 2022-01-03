«ياترى مين ظالم ومين مظلوم»..ياسمين رئيس تروج لفيلم «قمر 14» قبل طرحه

/669955/ياترى-مين-ظالم-ومين-مظلومياسمين-رئيس-تروج-لفيلم-قمر-14-قبل-طرحه

شوقت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس، الجمهور لفيلمها الجديد «قمر 14»، والذي تخوض بطولته بجانب الفنان خالد النبوي، استعداد لطرحه خلال الأيام المقبلة في دور العرض.

دوت الخليجيرصد موعد عرض فيلم قمر ١٤ لياسمين رئيس وخالد النبوي

ونشرت ياسمين رئيس البوستر الدعائى للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «الحب أشكاله كتير، يا ترى مين ظالم ومين مظلوم.. فيلم قمر 14 يوم 12 يناير بجميع دور العرض».

أبطال فيلم قمر ١٤

ويضم فيلم قمر 14 عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم قمر 14

وتدور أحداث فيلم قمر 14 حول عدة أشخاص يمرون بقصة حب، ولكلا منهما قصة مختلفة عن الآخر، ويعانون خلال أحداث العمل وتحدث العديد من الأحداث المثيرة، التي تجعلهم يمرون بظروف عصيبة، ولكنهم يجتمعون على أمرًا واحدًا فقط وهو الحب.

ياسمين رئيس تعتذر عن مسلسل عمرو سعد برمضان 2022

هذا، واعتذرت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس عن مسلسل رمضان المقبل 2022، والذي كان من المقرر أن يجمعها مع النجم عمرو سعد، بعد النجاح الذي حققاه سويا في موسم رمضان 2021 بمسلسل «ملوك الجدعنة».

وقالت ياسمين رئيس في بيان صحفي، إن اعتذارها عن المسلسل جاء بعد اعتذار مخرج العمل عن المشاركة في المسلسل.

واستضاف برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة السبت 6 نوفمبر على شاشة «MBCمصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً الفنانة ياسمين رئيس.

ياسمين رئيس مع عمرو أديب

وفجرت رئيس تصريحات نارية حول سر نجاح شخصية فاتن حرفوش في موسم رمضان المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، ونشاطها السينمائي بفيلمي «قمر 14» والذي حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بجانب تفاصيل حول فيلم «جارة القمر» الذي تتصدر بطولته.

كما استعرضت أسباب موافقتها على بطولتها لمسلسل «60 دقيقة»، والقضية النسوية التي تناولها، وتصدره لتريند منصة شاهد vip خلال عرضه.