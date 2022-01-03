وزير الزراعة يبحث رفع كفاءة الثروة السمكية وتنمية البحيرات (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع بعض قيادات الوزراة وهيئة الثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وشدد القصير خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنع أى تعديات عليها والإزالة الفورية لأى محاولات تعد، كما أكد تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة، خصوصا المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، بطرحها للإيجار أو التشغيل من خلال القطاع الخاص. كما شدد وزير الزراعة على ضرورة تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع. القصير وجه أيضا بتشجيع الاستزراع السمكى فى المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى.

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