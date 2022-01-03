فتح طريق أسيوط الغربى بعد انقشاع الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.
وفى ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.
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