الرى: إزالة 30 ألف حالة تعد على النيل

جدة - نرمين السيد - وفى ضوء رصد أجهزة وزارة الموارد المائية والرى المعنية لمخالفة صارخة بالبر الغربى لجزيره الزمالك تمثلت فى الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وإقامة مبانى بالطوب والخرسانة المسلحة بأحد المراسى النهرية التابعة لأحد الشركات بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الصادر لها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة بدأت على إثره الشركة فى إزالة المخالفات بمعرفتها وعلى نفقتها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة لا زالت مستمرة بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، مشيرا أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 30 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 4.90 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 97 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 38 ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوه بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بتأمين شرطه مركز سمنود، وإزالة 13 مخالفة متنوعة بمساحة 325 مترا مربعا بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز بسيون، و6 قرارات إزالة لمخالفات متنوعه بمركز زفتى.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ 26 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 7430 مترا مربعا بناحية قبلى مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج، وتنفيذ 44 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 2973 مترا مربعا و4 قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 121 مترا مربعا، وذلك بناحيه بحرى وقبلى محطة مياه أبوتيج ومنطقة قلعة البلح بمركز أبوتيج، وذلك بتأمين من قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز أبوتيج وبإستخدام معدات الوزارة، كما تم تنفيذ قرارين إزالة لبناء مخالف بناحية نزلة عبد اللاه وشلش بمركز ديروط على مساحة 43 متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة، وتنفيذ 68 قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة 17600 متر مربع وذلك بناحيه جزيرة الوسطى القبلية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز الفتح وبمعدات الوزارة.

وفى محافظة قنا، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا، بالإضافة لإزالة مخالفتين فى المهد، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منهم 5 قرارات بناحية قرية الزوايدة بمركز نقادة و4 قرارات بناحية جزيرة الطوابية بنجع حمادى، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بناحية القناوية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ 15 قرار بمركز دار السلام، منهم 10 قرارات ردم بمساحة 2050 مترا مربعا، و5 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 685 متر مربع بناحيه مزاتا - ولاد سالم - ولاد خلف - البلابيش بمركز دار السلام، كما تم تنفيذ 6 قرارات منهم، و3 قرارات لمخالفات ردم بمساحة 1175 مترا مربعا و3 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 370 مترا مربعا بدائرة مركز المنشأة، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المجالس المحلية وباستخدام معدات الوزارة، وتنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز ساقلته بسوهاج منها 5 قرارات لمخالفات ردم بمساحة 3000 متر مربع وقرارين مبانى مخالفة بمساحة 200 متر مربع بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينة مركز ساقلته، وتنفيذ 11 قرار إزالة بمركز دار السلام بسوهاج منها 7 قرارات لمخالفات ردم بمساحة 850 مترا مربعا و4 قرارات مبانى مخالفة بمساحة 605 أمتار مربعة.

وفى محافظة المنيا، تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات ردم بناحية العوسى ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحجم 1940 مترا مكعبا، وقرارين إزالة لمبانى مخالفة بناحية الشيخ فضل وكفر الشيخ إبراهيم على مساحة 76 مترا مربعا، وقرارين إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 70 مترا مربعا بناحية جزيرة طهنا الجبل مركز المنيا، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة.