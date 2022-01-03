شبورة على الطرق والمحاور.. والمرور تحذر (صور)

جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت عددا من الطرق صباح اليوم، بشبب الشبورة، وحالة الطقس غير المستقرة فى بعض الأماكن. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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