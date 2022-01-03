متحدث منتدى شباب العالم: جاهزون لإطلاق النسخة الرابعة

جدة - نرمين السيد - وقالت بدر فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إن إقبال الشباب على التسجيل فى النسخة الرابعة للمنتدى فاق كل التوقعات، لافتة إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتى أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى.

وحول الموضوعات التى سيتم مناقشتها بالمنتدى، أوضحت أنه نظرا لانتشار جائحة كورونا، فقد تم اختيار محور المنتدى ليكون حول كورونا والعالم ما بعد الجائحة، كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات وأهمها الطاقة والتغيرات التى طرأت عليها، ودور الرعاية الصحية حول العالم مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التى بحاجة للتطوير لمواجهة أية أزمات أخرى وليست كورونا فقط.

وأضافت أن الموضوعات تشمل أيضا المبادرات التنموية حول العالم والتى تتضمن مبادرة (حياة كريمة) كمثال مصرى ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على العديد من الإشادات العالمية، بجانب عرض أمثلة أخرى من دول العالم، كما سيتم مناقشة التغيرات المناخية خاصة أن مصر ستستقبل قمة المناخ السابعة والعشرين "COP 27"، حيث سيتم مناقشة التوصيات التى سيخرج بها الشباب خلال الجلسات وورش العمل وسيتم طرحها خلال قمة المناخ وأكثر من منصة دولية مختلفة.

وحول مسرح منتدى شباب العالم، قالت إن النسخة الثالثة من مسرح شباب العالم ستكون تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، وسيشارك أكثر من فنان من أبناء المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة) بجانب عدد من الشباب الموهوبين حول العالم الذين سيقدموا العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية والمحادثات الملهمة، مؤكدة دعم الرئيس السيسى الدائم للموهوبين وخاصة الشباب.

وأضافت أن مسرح المنتدى يشهد دائما حضور الوفود الممثلة للعديد من المؤسسات الدولية المجتمعية، ويخرج منه العديد من التوصيات والتى يتم طرحها بالجلسات الختامية، مؤكدة أهمية دور هذا المسرح فهو جزء لا يتجزأ من المنتدى، حيث إن النسخة الأولى من المسرح بدأت فى النسخة الثانية من منتدى شباب العالم عام 2018.

وحول ريادة الأعمال، تابعت المتحدث باسم منتدى شباب العالم أن الفعاليات ستتضمن جزأين، الأول هو منطقة ريادة الأعمال Startup Vein وهى ساحة لرواد الأعمال ليشاركوا بخبراتهم وتحدياتهم ونجاحاتهم، كما سيتم التركيز من خلالها على دور الصناعات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيف واجهت التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، واستطاعت تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة.

وأضافت أن الجزء الثانى هو منصة لرواد الأعمال الشباب WYF Labs، والتى تم تأسيسها من خلال توصية فى منتدى شباب العالم 2018، وهى تهدف لجمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم؛ لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص للتواصل، بحيث يستطيع الشباب التعرف على المستثمرين وحاضنات الأعمال، بجانب تنظيم عدد من ورش العمل والحوارات لتوجيههم بمجال ريادة الأعمال، كل هذا يخلق فرصا كبيرة للشباب ومساحة لتواجد الشركات الناشئة من خلال المنتدى.

وأشارت إلى أن تطبيق منتدى شباب العالم سيمنح فرصة للذين لم يستطيعوا المشاركة فى هذه النسخة أن يكونوا على دراية كاملة بكل ما يطرح بالمنتدى من فاعليات وورش عمل، مشيرة إلى أن هذا التطبيق سيكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم وسيقدم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، ويتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلا عن تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم.

وأوضحت أن التطبيق يرسل أيضا بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش، كما يتيح للمشاركين بالمنتدى إنشاء جدول زمنى يساعد فى متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة فى كل يوم من أيام المنتدى، كما يسمح التطبيق المشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات.

ونوهت المتحدث باسم منتدى شباب العالم بأنه سيكون هناك بث مباشر للفعاليات على صفحة المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أو الانستجرام لكى يستطيع كل شباب العالم متابعة ما يحدث بالمنتدى وفى جلساته وورش عمله، مؤكدة أن الجميع متحمس للمشاركة فى هذه النسخة بعد توقف عام كامل.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.