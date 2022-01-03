جائزة لوزيرة الهجرة تقديرا لرعايتها المصريين بالخارج (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولى.





وفى مستهل اللقاء، تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، ثم قام لوران دى بويك بتسليم السفيرة نبيلة مكرم جائزة "أصدقاء المهاجرين"، التى تصدرها منظمة الهجرة الدولية، امتنانا من المنظمة لدور وزيرة الهجرة فى تعزيز الهجرة الآمنة والنظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ولدور الوزارة فى رعاية المصريين بالخارج والجهود التى تقوم بها فى هذا الصدد.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن عميق شكرها إلى لوران دى بويك وإلى منظمة الهجرة الدولية على هذا التكريم وقالت: "إنه تكريم لمصر وليس للوزارة فقط"، كما أكدت أن المنظمة شريك أساسى فى النجاح الذى تحققه الوزارة فى ملفاتها، لافتة إلى أن تعاون الوزارة مع المنظمات الدولية يأتى فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك رؤية مصر 2030.

وفى نفس السياق، تحدثت وزيرة الهجرة عن تفعيل التأمين على المصريين بالخارج، منذ الأول من يناير الجارى، والذى شهد إقبالا ملحوظا من مواطنينا بالخارج، حيث إن 1119 مواطنا تقدموا لطلب التأمين عليهم فى اليوم الأول، مشيرة إلى أن ذلك يعكس شعور المواطن بالخارج الآن بالثقة والاهتمام الكبيرين من القيادة السياسية المصرية والحكومة والسرعة فى تلبية احتياجاته ومطالبه.

وتقدم السفير محمد خيرت بخالص الشكر إلى رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، على التكريم الذى منحه للسيدة الوزيرة، واستكمل الحديث عن التطبيق الأول للتأمين على المصريين بالخارج، وقال إنه يغطى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة طبيعية أو بحادث ويغطى تكلفة نقل الجثامين إلى مصر بوصفه أمر إنسانى سيحدث تأثيرا كبيرا مع المصريين بالخارج.

من ناحيته، أعرب لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين المنظمة ووزارة الهجرة على مدار السنوات الماضية، والمشروعات التى قامت المنظمة على تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وعدد آخر من الجهات الداعمة الدولية، والتى تصب فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأيضا تدريب عدد من المواطنين فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، سواء دورات فنية أو تنمية المهارات الشخصية فى مجالات وحرف متعددة.

كما هنأ دى بويك وزيرة الهجرة على نجاح تطبيق أول تأمين للمصريين فى الخارج، واصفا إياه بأنه إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات الوزارة فى ملف رعاية المصريين بالخارج، كما أعرب عن أمله فى استمرار التعاون فى مشروعات جديدة بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية.

وكذلك عبر دى بويك عن تقديره لسياسة الدولة المصرية واحتضانها لأعداد كبيرة من اللاجئين، مضيفا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتضن مثل هذا العدد الكبير وتمنحهم معاملة مماثلة لمعاملة المواطنين المصريين، مثنيا على جهود القيادة السياسية فى هذا الصدد الذى هو محل تقدير كل الدول الأوروبية والعالم.