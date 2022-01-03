جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، فتح طريق الفيوم الجديد اتجاه بنى سويف "طريق دمو"، وذلك بعد انقشاع الشبورة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، فتح طريق الفيوم الجديد اتجاه بنى سويف "طريق دمو"، وذلك بعد انقشاع الشبورة. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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