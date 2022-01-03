عبد العاطى: إزالة ٣٠ ألف حالة تعدى في إطار الحملات الموسعة للإزالات

إزالة فورية لمخالفة ردم بالنيل وبناء خرسانى بالزمالك بأحد المراسي النهرية ، بمعرفة المخالف وعلي نفقته

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنـا

صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه وفى إطار تحقيق الردع الفوري للمخالفات وإزالتها فى مهدها .. وفى ضوء رصد أجهزة الوزارة المعنية لمخالفه صارخه بالبر الغربي لجزيره الزمالك تمثلت فى الردم بالمجري المائى لنهر النيل وإقامة مباني بالطوب والخرسانه المسلحه بأحد المراسي النهرية التابعة لأحد الشركات بالمخالفة لإشتراطات الترخيص الصادر لها .. وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة قامت علي إثره الشركة بالبدء في إزالة المخالفات بمعرفتها وعلي نفقتها.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة لازالت مستمرة بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، مشيرا أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٣٠ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٤.٩٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار سيادته أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٩٧) قرار إزاله لمخالفات ردم بمساحة ٣٨ ألف متر مربع بقريه ميت بدر حلاوه بمركز سمنود بمحافظة الغربية ، بتأمين شرطه مركز سمنود ، وإزالة عدد (١٣) مخالفة متنوعة بمساحة ٣٢٥ متر مربع بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز بسيون ، وعدد (٦) قرارات إزالة لمخالفات متنوعه بمركز زفتي.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ عدد (٢٦) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٧٤٣٠ متر مربع بناحيه قبلي مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج ، وتنفيذ عدد (٤٤) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٢٩٧٣ متر مربع و عدد (٤) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٢١ متر مربع ، وذلك بناحيه بحري وقبلى محطة مياه أبوتيج ومنطقة قلعة البلح بمركز أبوتيج ، وذلك بتأمين من قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز أبوتيج وبإستخدام معدات الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة لبناء مخالف بناحية نزلة عبد اللاه وشلش بمركز ديروط على مساحة ٤٣ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الإدارة ، وتنفيذ عدد (٦٨) قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ١٧٦٠٠ متر مربع وذلك بناحيه جزيره الوسطى القبلية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز الفتح وبمعدات الوزارة.

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ عدد (٣) قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا ، بالإضافة لإزالة عدد (٢) مخالفة فى المهد ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة منهم عدد (٥) قرارات بناحية قرية الزوايدة بمركز نقادة وعدد (٤) قرارات بناحية جزيرة الطوابية بنجع حمادى ، وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ردم بناحية القناوية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١٥) قرار بمركز دار السلام ، منهم (١٠) قرارات ردم بمساحة ٢٠٥٠ متر مربع ، وعدد (٥) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٦٨٥ متر مربع بناحيه مزاتا - ولاد سالم - ولاد خلف - البلابيش بمركز دار السلام ، كما تم تنفيذ عدد (٦) قرارات منهم عدد (٣) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ١١٧٥ متر مربع وعدد (٣) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٣٧٠ متر مربع بدائرة مركز المنشأة ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المجالس المحلية وبإستخدام معدات الوزارة ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمركز ساقلته بسوهاج منهم عدد (٥) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٢٠٠ متر مربع بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز ساقلته ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بمركز دار السلام بسوهاج منهم عدد (٧) قرارات لمخالفات ردم بمساحة ٨٥٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٦٠٥ متر مربع.

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة لمخالفات ردم بناحية العوسى ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بحجم ١٩٤٠ متر مكعب وعدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بناحية الشيخ فضل وكفر الشيخ إبراهيم على مساحة ٧٦ متر مربع ، وعدد (٢) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ٧٠ متر مربع بناحية جزيرة طهنا الجبل مركز المنيا ، بمعرفة المخالفين و تحت إشراف مهندسى الوزارة.