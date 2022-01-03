إعادة فتح طريق شبرا - بنها الحر بعد زوال الشبورة

فتحت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، طريق شبرا - بنها الحر بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق شبرا - بنها الحر فى الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية، مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية .

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها، فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

وأوضحت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

وشددت على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.