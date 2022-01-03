/669956/وفاة-النائب-إبراهيم-حجازي--رئيس-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-الشيوخ-سابقا

توفي النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا، بعد وعكة صحية استمرت لأيام.

وأعلنت أسرة الراحل أن تشييع الجنازة سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى. دوت الخليج والنائب إبراهيم حجازي، تولى سابقًا رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ومقدم البرنامج الرياضي "دائرة الضوء “.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سابقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.