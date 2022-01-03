/669959/أكثر-من-270-مليون-جنيه-لتنفيذ-مشروعات-مياه-شرب-وصرف-صحى-بسوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال انشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم بسوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة ٣٢٠٠ متر، لتغذية ٤٥ الف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وانه بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الان 50%، هذا بالاضافة الى تفقد اعمال المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بمركز اخميم والجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ 4 مليون جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

دوت الخليج أكثر من 270 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بمركزى أخميم كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع انشاء محطة مياه بيت علام المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة وانه بلغت نسبة التنفيذ حتى الان 60%. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان هذا وتفقد رئيس مياه سوهاج مشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان والذى تبلغ تكلفته الاجمالية 128 مليون جنيه ويضم محطتى رفع وشبكات انحدار بطول 42 الف متر طولى وخط طرد بطول 8500 متر طولى وعدد 5 الاف وصلة منزلية ويخدم 41 الف مواطن فى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود وانه بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الان 98%.

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