/669960/مرعي-رئيسا-لحوش-عيسى-وعبد-الهادي-نائبا-لكوم-حمادة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القرار رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن فى مادته الأولى تكليف السيد محمد عبد الحميد محمود مرعى بالدرجة الأولى التخصصية(ا) - مدير الإدارة العامة للأزمات والكوراث والحد من المخاطر للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى لمدة عام وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية

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وفى مادته الثانية تكليف السيد عبد الهادي عوض رشوان بالدرجة الأولى التخصصية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى للعمل نائبا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

محافظ البحيرة يعقد اجتماعا لمتابعه معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اجتماعا بديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمدن ومراكز المحافظة وذلك بحضور د نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الأشموني السكرتير العام ورئيس شركة المياة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز السته المنفذ بها المبادرة ورؤساء القرى بتلك المراكز وكافة الجهات المعنية

مرعي رئيساً لحوش عيسى وعبد الهادي نائبا لكوم حمادة

حيث أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تغير وجه مصر، نحو الأفضل خاصةً في العزب والقرى والنجوع

مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال والمشروعات وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لها حيث تسير الأعمال بشكل جيد ومنتظم ويتم التنفيذ من خلال شركات متميزة ذات خبرة كبيرة ويتم المتابعة من خلال افضل العناصر والمكاتب الاستشارية وكبرى الشركات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية

كما أشار آمنه الى التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات لتنفيذ أسرع المعدلات وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور

هذا وقد تم خلال الإجتماع إستعراض بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات التى سيتم تنفيذها .

من الجدير بالذكر ان المبادرة تنفذ بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية لخدمة ٣.٥ مليون مواطن بحراوي.