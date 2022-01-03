«عايش مع كل نفس بتنفسه»..أيمن بهجت قمر يحيى الذكرى 33 لوفاة والده

/669961/عايش-مع-كل-نفس-بتنفسهأيمن-بهجت-قمر-يحيى-الذكرى-33-لوفاة-والده

حرص السيناريست أيمن بهجت قمر على إحياء ذكرى وفاة والده ال 33، مشيرا إلى أنها سنة مميزة بالنسبة له، لأن اسم والده أصبح يلمع على المسرح مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد رسالة أيمن بهجت قمر لوالده في ذكرى وفاته

وكتب أيمن بهجت قمر على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «النهارده ٣ يناير الذكرى ال٣٣ لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر ..بس السنه دي انا لاول مره ابقى سعيد لإني المره دي الذكرى بتمر وإسمه منور المسرح من تاني..ألف رحمه ونور عليك يا بابا عايش معايا وفي بالي كل يوم مع كل نفس بتنفسه وحاضر بسيرتك الطيبه .. ياريت الكل يفتكره بالدعاء».

أيمن بهجت قمر يعارض قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الجدير بالذكر أنه كان من بين المعارضين لقرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، السيناريست أيمن بهجت قمر، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واضعا حل لانتهاء تلك الأزمة: «بقترح ان نقابة الموسيقيين تعدل في لوايحها وتشترط على اي مطرب عايز تصاريح وعضويه في النقابه يبقى فيه سنه دراسه في اكاديمية الفنون تثقيف موسيقي - إتيكيت - ثقافه عامه والشروط دي تطبق على المتعلم والجاهل واللي صوته حلو واللي صوته وحش ! ماتستغربش صوته وحش بس متعلم ..ودي هتفرق كتير»

واختتم حديثه: «مش هتقدر تمنعهم .. علمهم .. وسيب الجمهور اللي يقيم».

قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

هذا وأصدرت النقابة قرار بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».